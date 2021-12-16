 Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах
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Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах

«За» проголосовали 329 депутатов, «против» — 87, один воздержался. 

Истории
16 декабря 2021  18:35
Автор:
Эдуард Салихов

Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«За» проголосовали 329 депутатов, «против» — 87, один воздержался. 

Изначально документ вносили совместно с законопроектом о QR-кодах в общественном транспорте, но затем Госдума сняла его с рассмотрения. Однако, Минтранс принял совместное решение с Госдумой РФ продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов в транспорте.

Напомним, что в Татарстане подобного рода ограничения вступили в силу 11 октября. Без QR-кода о вакцинации в общественные места вход воспрещен. А с 22 ноября без QR-кода о вакцинации или медотводе нельзя пользоваться общественным и пригородным транспортом.

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Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах