Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«За» проголосовали 329 депутатов, «против» — 87, один воздержался.

Изначально документ вносили совместно с законопроектом о QR-кодах в общественном транспорте, но затем Госдума сняла его с рассмотрения. Однако, Минтранс принял совместное решение с Госдумой РФ продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов в транспорте.

Напомним, что в Татарстане подобного рода ограничения вступили в силу 11 октября. Без QR-кода о вакцинации в общественные места вход воспрещен. А с 22 ноября без QR-кода о вакцинации или медотводе нельзя пользоваться общественным и пригородным транспортом.