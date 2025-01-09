Госдума защитит детей от деструктивного контента

Госдума готовится рассмотреть вопрос о защите граждан, особенно детей, от вредоносного контента. Соответствующее решение может быть принято уже в январе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

Ранее Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле обратил внимание на проблему опасного контента, включая видеоигры, которые могут использоваться как инструмент пропаганды. Он поручил депутатам проанализировать содержание игр и совместно с правительством разработать меры защиты.

Володин также провел опрос в своем Telegram-канале, чтобы узнать мнение общественности. Он отметил, что в видеоиграх часто встречаются сюжеты, пропагандирующие насилие и чуждые ценности. По его словам, в январе планируется принять меры для ограничения доступа к такому контенту.

На момент публикации в опросе приняли участие более 26 тысяч человек. 83% респондентов поддержали инициативу, 14% выступили против, а 3% заявили, что им все равно.

Этот шаг направлен на создание безопасной цифровой среды для подрастающего поколения и предотвращение негативного влияния деструктивного контента.