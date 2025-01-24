Госкомитет по тарифам сообщил причины роста цен на коммунальные услуги с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Основными причинами этого стали увеличение расходов на газ, рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) и изменения в налоговом законодательстве. Об этом заявил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на итоговой коллегии ведомства в Казани.

По словам Груничева, расчет тарифов основывался на прогнозе социально-экономического развития России, который дважды корректировался в 2024 году. В результате средний рост платы за коммунальные услуги по республике увеличился с 12,4% до 17,5%.

Одной из ключевых причин роста тарифов стало подорожание газа для теплоснабжающих организаций. Цены на газ выросли с 8,2% до 21,3%, при этом доля расходов на газ в пиковый период производства тепловой энергии достигает 80%.

Еще одним важным фактором стало повышение МРОТ на 16,7% с 1 января 2025 года – до 22,4 тыс. рублей. Это повлияло на увеличение зарплат основных работников в сфере ЖКХ.

Кроме того, на рост тарифов повлияли программа модернизации коммунальной инфраструктуры, введение НДС для упрощенной системы налогообложения, усиление мер антитеррористической защиты объектов, а также учет эксплуатационных расходов на новые объекты коммунальной инфраструктуры.