Госкомитет по закупкам РТ сэкономил за год 4,5 млрд. рублей

Такие показатели были озвучены в ходе итоговой коллегии ведомства.

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Республика
28 января 2024  12:27
Автор:
Владислав Косолапкин

«Система госзакупок сегодня является одним из рычагов влияния государства на экономику. С помощью нее осуществляется эффективное расходование бюджетных средств и конкуренция», – отметил председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров.

В 2023 году были введены значимые новшества. Например, с 1 октября прошлого года формирование извещений о закупках и подача заявок на участие в них осуществляется только в структурированном виде. Также с этой даты появилась возможность подписывать контракты в цифровом формате, но с 1 апреля 2024 года это станет обязательным.

Антикризисные меры в сфере госзакупок были продлены на 2024 год. Это включает право заказчика не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, возможность изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года, и другие изменения.

В 2023 году было опубликовано 34,3 тыс. извещений о закупках, общая сумма объявленных закупок составила 245,7 млрд рублей, а экономия бюджетных средств оценивается в 4,5 млрд рублей.

Руслан Сабиров также сообщил о работе комитета по обеспечению поставки качественной пищевой продукции. Был создан региональный реестр лиц, осуществивших поставку некачественных товаров на территории республики, который представлен на портале госзакупок. В 2024 году планируется продолжить работу в этом направлении и внедрить централизованную экспертизу товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

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