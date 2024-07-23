Госкомитет РТ по биоресурсам просит не трогать птенцов, выпавших из гнезда

В татарстанских лесах начался период, когда молодые оперившиеся птенцы, так называемые слетки, покидают гнезда и начинают осваивать территорию.

«Сейчас они могут выглядеть растерянно и долго находиться на земле, однако помощь человека им не нужна», – подчеркнул Госкомитет РТ по биоресурсам.

Специалисты просят жителей республики не подбирать птенцов.

«Если вы обнаружили гнездо недалеко от места, где находится птенец, можно аккуратно вернуть его домой, но постарайтесь сделать это как можно быстрее, чтобы не привлечь хищников и не слишком напугать родителей», – рекомендуют татарстанцам.

Если птенец сидит на проезжей части или тротуаре, его нужно осторожно переместить в безопасное место, например, в кусты или на газон.

«Помогать птице нужно только в том случае, если ей угрожает опасность», – отмечают в Госкомитете.

Помощь необходима только травмированным птицам, у которых деформировано крыло или видна кровь. В случае, если птенец слишком мал, или пострадал при падении, его можно забрать домой. Отсутствие перьев, лысинки, неспособность быстро передвигаться – сигналы о том, что птенец не выживет вне гнезда. Поселить найденыша можно в коробке из-под обуви.

Кормить птенца нужно каждые 20-40 минут. Важно помнить, что у каждого вида птиц свой рацион. Например, для стрижей лучшим кормом являются мучные или дождевые черви, гусеницы. Нельзя кормить птенцов хлебом, фаршем и молоком, такое питание может навредить им.

«Птицу можно напоить с помощью шприца без иглы, залив воду прямо в клюв», – заключают в Госкомитете.