Госкомитет РТ по тарифам организовал сбор помощи для воинов СВО

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Республика
4 января 2025  09:37

Госкомитет Татарстана по тарифам инициировал сбор гуманитарной помощи и денежных средств для российских военных, участвующих в специальной военной операции. 

В преддверии Нового года сотрудники комитета подготовили свечи для наших защитников, выражая тем самым свою благодарность за их мужество и самоотверженность. 

Каждая свеча, созданная с заботой и добротой, наполнена теплом и поддержкой. Эти небольшие, но значимые проявления солидарности подтверждают, что мы едины, и наши сердца бьются в унисон с теми, кто сражается за мирное будущее.

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