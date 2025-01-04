Госкомитет РТ по тарифам организовал сбор помощи для воинов СВО

Госкомитет Татарстана по тарифам инициировал сбор гуманитарной помощи и денежных средств для российских военных, участвующих в специальной военной операции.

В преддверии Нового года сотрудники комитета подготовили свечи для наших защитников, выражая тем самым свою благодарность за их мужество и самоотверженность.

Каждая свеча, созданная с заботой и добротой, наполнена теплом и поддержкой. Эти небольшие, но значимые проявления солидарности подтверждают, что мы едины, и наши сердца бьются в унисон с теми, кто сражается за мирное будущее.