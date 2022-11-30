Госкомитет Татарстана по тарифам назвал два новшества тарифов в следующем году

Председатель Государственного комитета Татарстана по тарифам Александр Груничев рассказал о двух новшествах в регулировании тарифов с 1 декабря этого года по 31 декабря 2023 года.

В ноябре 2022 года Правительство приняло постановление о повышение тарифных планов по всей РФ с 1 декабря, отметил он.

Так, первая особенность — следующая индексация тарифов будет проведена только в июле 2024 года. Это значит, что порядка 1,5 года цены меняться не будут.

Второе новшество — в отличие от предыдущих годов средний индекс в пределах 9% установится по всей России.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в связи с индексацией оптовой цены на газ Госкомитет РТ по тарифам пересмотрел розничную цену на газ для населения. Цена вырастет на 53 копейки. Теперь цена за куб. метр составит 6,78 рублей с учетом НДС.