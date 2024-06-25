Госкомитет Татарстана по тарифам не будет повышать тарифы на отопление

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Республика
25 июня 2024  11:15
Автор:
Эндже Гарафиева

В пресс-службе Госкомитета РТ по тарифам заявили, что некоторые СМИ неверно интерпретировали слова заместителя председателя ведомства Сергея Павлова, сказанные во время онлайн-эфира. Речь шла о методе ценовых зон в сфере теплоснабжения, который не применяется в Татарстане. Рост тарифов на отопление на 60-70% не планируется.

Павлов рассказал о методе альтернативной котельной, который применяется в некоторых регионах России. Этот метод предполагает расчет тарифа на основе стоимости строительства нового источника тепла и его обслуживания. При переходе на этот метод тариф на отопление может вырасти в среднем на 60-70%.

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Госкомитет Татарстана по тарифам не будет повышать тарифы на отопление
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