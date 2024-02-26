Гособвинение требует пожизненное заключение для «Поволжского маньяка» из Казани

В Верховном суде Татарстана приступили к прениям в отношении дела казанца Радика Тагирова.

Подсудимый обвиняется в совершении 31 убийства жительниц РТ и других регионов России. Этим он занимался с 2011 по 2012 годы. В 2020 году следователи обнаружили ДНК Тагирова.

СМИ сообщают, что мужчина, в ходе предварительного следствия, полностью признал вину, даже демонстрировал, как расправлялся с жертвами. Однако в суде отказался от своих слов и обвинил в давлении.

Прокуратура требует пожизненное заключение. Следующее заседание назначено на 4-е марта.