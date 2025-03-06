Госпитализация старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко был госпитализирован с диагнозом пневмония. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью агентству РИА Новости.

«Юрий госпитализирован с пневмонией. Хочу выразить благодарность руководству Татарстана за оперативную помощь. Состояние тренера находится под контролем врачей», – отметила Вяльбе.

Инцидент произошел в период проведения чемпионата России по лыжным гонкам, который в настоящее время проходит в Казани. Соревнования продлятся до 9 марта. На данный момент подробности о состоянии здоровья Бородавко не уточняются, но известно, что ему оказывается необходимая медицинская помощь.