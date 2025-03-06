Госпитализация старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко

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Спорт
6 марта 2025  15:48

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко был госпитализирован с диагнозом пневмония. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью агентству РИА Новости.  

«Юрий госпитализирован с пневмонией. Хочу выразить благодарность руководству Татарстана за оперативную помощь. Состояние тренера находится под контролем врачей», – отметила Вяльбе.  

Инцидент произошел в период проведения чемпионата России по лыжным гонкам, который в настоящее время проходит в Казани. Соревнования продлятся до 9 марта. На данный момент подробности о состоянии здоровья Бородавко не уточняются, но известно, что ему оказывается необходимая медицинская помощь.  

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Госпитализация старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко
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