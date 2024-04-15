Госсовет РТ поднял вопрос о пересмотре вопроса закупки редких лекарств для пациентов

Татарстанский парламент направил в Конституционный суд просьбу о проверке положений главного закона страны, отвечающих за вопросы регуляции медопеспечения лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, сообщает «Коммерсант».

На сегодняшний день эти вопросы находятся в ведении регионов, однако в Госсовете РТ высказали мнение, что такое разделение нарушает конституционный принцип равенства, а также создает угрозу невыполнения регионами возложенных на них обязанностей. Депутаты предлагают передать обязанности по обеспечению важными лекарствами на федеральный бюджет.

С начала прошлого года вступили поправки в законодательство. На сегодняшний день федеральный бюджет оплачивает препараты для совершеннолетних, а дети и подростки обеспечиваются фондом с госфинансированием «Круг добра». А с наступлением совершеннолетия они зачастую не могут получать лечение в рамках системы ОМС.