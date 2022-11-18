 Госсовет РТ предложил отменить для мобилизованных отсрочку по уплате алиментов
news_header_top_970_100

Госсовет РТ предложил отменить для мобилизованных отсрочку по уплате алиментов

Сегодня обращение было рассмотрено на 37-м заседании Госсовета РТ.

Республика
18 ноября 2022  18:35
Автор:
Карина Кострулева

Госсовет РТ предложил Госдуме отменить для мобилизованных отсрочку по уплате алиментов. Парламент региона подготовил соответствующее обращение к председателю ГД Вячеславу Володину. 

Сегодня обращение было рассмотрено на 37-м заседании Госсовета РТ. В пользу проголосовали 72 депутата, один выступил против. Изменения предложили внести в федеральный закон об исполнительном производстве.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр Челнов предложил отменить налог на имущество мобилизованных. Предложение обсудят на ближайшем заседании депутатов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса
В РТ арестовали мать из Казани, которая избивала на видео маленькую дочь