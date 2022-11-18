Госсовет РТ предложил отменить для мобилизованных отсрочку по уплате алиментов

Госсовет РТ предложил Госдуме отменить для мобилизованных отсрочку по уплате алиментов. Парламент региона подготовил соответствующее обращение к председателю ГД Вячеславу Володину.

Сегодня обращение было рассмотрено на 37-м заседании Госсовета РТ. В пользу проголосовали 72 депутата, один выступил против. Изменения предложили внести в федеральный закон об исполнительном производстве.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр Челнов предложил отменить налог на имущество мобилизованных. Предложение обсудят на ближайшем заседании депутатов.