Госсовет РТ принял законопроект о обязательной регистрации собак

В Татарстане депутаты Госсовета РТ одобрили инициативу о введении обязательной регистрации домашних собак. Это решение было принято на шестом заседании Госсовета, где был представлен соответствующий законопроект.

Согласно новому законопроекту, отменяются два пункта четвертой статьи действующего закона «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в РТ». Эти пункты касались уведомительной и добровольной регистрации собак, что, по мнению властей, не решает проблему бездомных животных и затрудняет поиск потерянных собак.

Глава Главного управления ветеринарии Татарстана, Алмаз Хисамутдинов, подчеркнул, что текущая система, основанная на добровольной регистрации, оказалась неэффективной. С 2017 по 2024 год в ветеринарные учреждения республики зарегистрировано всего 14 тысяч собак, что составляет лишь 12% от общего количества домашних животных.