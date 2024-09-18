Госсовет РТ проведет онлайн-трансляцию первого заседания нового созыва

Сегодня в парламенте Татарстана состоялось первое заседание совещания представителей депутатов Государственного Совета седьмого созыва. На нем обсуждались вопросы, связанные с организацией и проведением первого заседания нового парламента, которое состоится в эту пятницу, 20 сентября.

В целях повышения прозрачности и доступности работы законодательной власти для граждан, было принято решение о прямой трансляции первого заседания Госсовета седьмого созыва по телевидению и радио. Это позволит жителям республики ознакомиться с ключевыми моментами работы нового состава парламента и увидеть процесс избрания руководства, формирование комитетов и принятия первых решений.

В ходе совещания сегодня также был избран организационный комитет в составе 13 человек, который продолжит подготовку к первому заседанию Госсовета.