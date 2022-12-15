 Госсовет Татарстана принял закон, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях
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Госсовет Татарстана принял закон, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях

Теперь госорганы и подведомственные организации обяжут создавать официальные страницы в социальных сетях и размещать там актуальную информацию.

Республика
15 декабря 2022  11:51
Автор:
Дамира Хайрулина

Закон, обязывающий госорганы и подведомственные организации создавать официальные страницы в социальных сетях и размещать там актуальную информацию, приняли парламентарии республики в ходе тридцать восьмого заседания Госсовета Татарстана.

«Необходимо привести республиканский закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Татарстан и органов местного самоуправления в Республике Татарстан» в соответствие с аналогичным законом федеральным. Распоряжением Правительства Российской Федерации установлены две российские социальные сети – это «ВКонтакте» и «Одноклассники»», - уточнил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Закон направлен на повышение открытости госорганов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам и т.п.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане страницы в соцсетях завели 93% организаций. По состоянию на 15 декабря 2022 года такие ресурсы имеют 5,5 тыс. организаций.

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