Госсовет Татарстана принял закон, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях

Закон, обязывающий госорганы и подведомственные организации создавать официальные страницы в социальных сетях и размещать там актуальную информацию, приняли парламентарии республики в ходе тридцать восьмого заседания Госсовета Татарстана.

«Необходимо привести республиканский закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Татарстан и органов местного самоуправления в Республике Татарстан» в соответствие с аналогичным законом федеральным. Распоряжением Правительства Российской Федерации установлены две российские социальные сети – это «ВКонтакте» и «Одноклассники»», - уточнил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Закон направлен на повышение открытости госорганов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам и т.п.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане страницы в соцсетях завели 93% организаций. По состоянию на 15 декабря 2022 года такие ресурсы имеют 5,5 тыс. организаций.