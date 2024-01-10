Гостей столицы РТ не остановили морозы

Тем не менее первыми собеседниками «КВ» в этот день стали коренные москвичи - 55-летние супруги Сергей и Галина.

- В Казани мы уже не первый раз, но вот в новогодние праздники у вас еще не были, - поделилась женщина. - Приехали - и сразу же в кремль. Потом хотим посмотреть «Чашу», прогуляться по улице Баумана. Завтра планируем съездить в Свияжск.

40-летняя Алевтина приехала в столицу РТ на один день с родственниками из Йошкар-Олы.

- Это наш гид, - улыбнувшись, показала она рукой на брата. - Он в Казани часто бывает, все здесь знает. А я второй раз в вашем городе. Была лет 10 назад. Город изменился - в лучшую сторону.

А вот 30-летняя Алиса приехала из Нижнего Тагила с туристической группой.

- Мы здесь с 6 по 11 января, - объяснила гостья. - Вчера прибыли поздно вечером, а сегодня у нас начались экскурсии. Только что побывали в мечети Кул Шариф. От этой красоты захватывает дух!

Семейная пара из Набережных Челнов Альберт и Ландыш приехали в Казань на день. Супруги признались, что до этого в столице Татарстана не были ни разу.

- Хотим кремль посмотреть, зайти в Кул Шариф, ближайшие храмы, - поделилась планами Ландыш. - Где, кстати, у вас «Чаша»?

- Тут недалеко, - объяснили мы дорогу. - Там еще главная елка города.

- Очень хотим посмотреть - город красивый, только холодно очень сегодня, - потирают озябшие руки собеседники.

Куда тяжелее в этот день пришлось участникам ярмарки ремесленников. Они, укутанные в несколько слоев одежды, жаловались, что покупателей из-за лютых морозов совсем нет.

- Вчера и в другие дни продажи были, правда, небольшие, а вот сегодня у меня пока ничего не купили, - посетовал руководитель керамической мастерской из Казани Алсу Зубкова. - В прошлом году в новогодние каникулы продажи были в два-три раза лучше. И все тут это подтвердят. Дело в морозе. Вот, к примеру, стоит только снять варежки, чтобы упаковать сувенир, руки мгновенно замерзают. Покупатели, наверное, тоже 100 раз подумают, стоит ли останавливаться в такой холод. Зато сегодня солнышко!

Продавец сувениров Дарья Михайлина подтвердила, что продаж в этот день меньше, чем в другие. «Может быть, туристы отправились в Свияжск, Раифу и другие места, поэтому сегодня людей так мало», - предположила девушка.

А вот пасечник в четвертом поколении Алмаз Гильмияров не отчаивается. Вместе со своей большой семьей он готовит вкусную продукцию, к примеру бруснику и орехи в липовом меде. Пасека находится в Арском районе, а цех - в Казани.

- Продажи будут после обеда, как раз народ к этому времени подтягивается, - уверял мужчина. - До 5 - 6 часов все разберут. Вчера было много продаж.

Вера Белоногова тоже не грустит. Всю жизнь она делает кукол, свистульки, вяжет игрушки.

- Вот смотрите, какие сувениры - серьги, брелок, свистулька в форме эчпочмака, - Вера показала свои труды. - Можно целую коллекцию эчпочмаков собрать!

Встретились нам и туристы из Йошкар-Олы, которые также приехали в Казань на день, а из Башкирии бабушка специально привезла внука, чтобы показать столицу РТ.

При выходе из кремля мы не могли пройти мимо очаровательной женщины зрелого возраста: стильное пальто, розовая береточка, стройная фигура, макияж...

- Мы туристы из Иркутска, - ответила Раиса Ивановна. - Приехали в Казань на три дня. Здесь я раньше не была. В первый день у нас прошла вечерняя экскурсия по городу, вчера мы увидели Свияжск, а сегодня у нас кремль и еще несколько мест. Город у вас - глаз не отвести! Архитектура восхитительная. Люди приятные, приветливые. Впечатления самые наилучшие у меня.

Раисе Ивановне 75 лет, до пенсии она работала медсестрой. Женщина призналась, что путешествия - ее страсть! Прежде чем отправиться в новое место, она изучает о нем информацию, читает о достопримечательностях.

- Мой совет молодому поколению и тем, кто постарше: читайте больше хорошей литературы! - поделилась наша собеседница. - И интересуйтесь историей не только своего города. В России так много прекрасных городов. Посещать их одно удовольствие. К тому же путешествовать очень полезно - это развивает, особенно в нашем возрасте. Конечно, для этого нужно быть в форме, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, много двигаться. К примеру, на завтрак я ем овсянку с сухофруктами или фруктами, на обед - кусочек мяса и гарнир, а ужин у меня очень ранний и в виде кефира. Много хожу пешком, занимаюсь огородом, гуляю с собачками. Что хочу пожелать казанцам? Будьте здоровы и больше гуляйте на свежем воздухе, путешествуйте.

