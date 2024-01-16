Гостеприимство казанцев будет расширяться за счет новых отелей

Почти 170 тысяч гостей Казани потратили за новогодние праздники в нашем городе более 916 млн рублей.

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Город
16 января 2024  11:27
Автор:
Дмитрий Смирнов

Об этом вчера на аппаратном совещании в Казанской мэрии доложил директор комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова. Она отчиталась о том, как в праздничные дни посещали столицу республики туристы. 

«Казань традиционно входит в топ-10 популярных направлений для путешествий по России на новогодние праздники уже на протяжении многих лет», - не без гордости начала она свой доклад. В конкретных цифрах это выражается так - за новогодние каникулы в Казань приехало около 169 тысяч человек. 

Санникова также подчеркнула, что средняя загрузка в период с 31 декабря по 8 января составила 77%, основной пик бронирования пришелся на период с 3 по 5 января - 90%. 

«Загрузка отелей на 90% - безусловно, цифра, с одной стороны, хорошая, она иллюстрирует интерес к Казани. С другой стороны, показывает, что бывают праздничные и выходные дни, в том числе в летний и зимний период, когда отелей катастрофически не хватает. И это проблема, решение которой не нужно откладывать в сторону», - заметил мэр Казани Ильсур Метшин. Он поручил комитету земельных и имущественных отношений исполкома подыскать места под новые объекты размещения. 

В денежном выражении данная тенденция на увеличение числа туристов порадовала местный бизнес. За время новогодних каникул гости оставили в Казани, расплачиваясь банковскими картами, более 916 млн рублей. И это только по безналичному расчету. А сколько они потратили наличных, пока никто не подсчитал. При этом 86% от этой суммы потратили приехавшие из других регионов, а оставшиеся 14% - жители районов и городов Татарстана, пожелавшие в праздники посетить столицу республики. 

Структура турпотока (если считать не в деньгах, а в людях), по данным СберАналитики, выглядит так: около 59% приходится на жителей регионов России (конкретно - из 83), 41% гостей приехали из муниципальных районов Татарстана. Получается, туристы из регионов брали с собой больше денег, раз на них пришлось 86% от потраченной в нашем городе суммы. Чаще всего приезжали в Казань из Москвы, Башкортостана, Ульяновской области, Марий Эл, Чувашии. 

Санникова коснулась и темы новогоднего оформления города как составного элемента его туристической привлекательности. Она сообщила, что прием заявок на конкурс «Новогодняя Казань» продлен до 31 января. Он состоит из пяти номинаций: «Лучшее новогоднее оформление здания - выбор горожан», «Лучшее новогоднее оформление здания - выбор экспертного жюри», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление - выбор горожан», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление - выбор экспертного жюри», «Лучшая фоторабота о зимней Казани - выбор экспертного жюри». Заявки на конкурс принимаются по электронной почте tourism.kzn@tatar.ru. Голосование будет проходить на официальном портале мэрии города с 5 по 16 февраля. Итоги подведут в конце февраля.

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