Гости Казани во время игр БРИКС обратились за медпомощью почти 800 раз

За дни проведения Игр БРИКС медицинская служба зафиксировала 784 обращения за помощью. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона, где проходили соревнования.

В подавляющем большинстве случаев речь идет о незначительных проблемах со здоровьем, отмечают в ведомстве.

71 человек был доставлен в медицинские учреждения для проведения дополнительных обследований и получения квалифицированной помощи. Госпитализация потребовалась лишь в 13 случаях.

По словам медиков, чаще всего участникам и гостям игр БРИКС требовалась помощь травматологов. Это связано, в первую очередь, с травмами, полученными во время спортивных соревнований.

Еще одна распространенная причина обращений к врачам – обострение хронических заболеваний на фоне акклиматизации и стресса, а также кишечные расстройства и простудные заболевания.