Госюрбюро РТ перебралось в здание на улице Хади Такташа в Казани

График работы Госюрбюро: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 13.45. Организация предоставляет бесплатные юридические консультации, за которыми можно обратиться по следующим номерам телефона: +7 (843) 598-40-55, +7 (843) 598-40-46, +7 (843) 598-40-53.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин отметил, что Госюрбюро будет координировать всех участников бесплатной юридической помощи, предоставляя правовую консультацию всем обратившимся независимо от категории. Госюрбюро также уделяет особое внимание оказанию правовой помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Ведомство было открыто в рамках национального проекта «Демография» для обеспечения благополучия людей в Казани. Это учреждение является подведомственным Министерству юстиции Татарстана и начало свою работу с 1 ноября 2022 года. Национальные проекты реализуются по поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина.