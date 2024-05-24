Госжилинспекция Татарстана получила более 14 тысяч жалоб на услуги ЖКХ

С сентября 2023 по май 2024 года в Госжилинспекцию Татарстана поступило 14 748 жалоб на некачественные коммунальные услуги. Более половины из них касались состояния общедомового имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Песошин на заседании Кабмина РТ, где обсуждались итоги отопительного сезона 2023/2024 года.

Песошин отметил, что увеличилось количество жалоб на работу управляющих компаний и расчеты стоимости ЖКУ. В Государственной информационной системе РТ «Народный контроль» за отопительный сезон было опубликовано 6 627 уведомлений по вопросам ЖКХ, из которых по 5 635 были приняты меры.

По вопросам качества теплоснабжения было размещено 822 уведомления, из которых 779 были решены.

«Мы видим рост числа обращений по вопросам деятельности управляющих организаций и начислений платы за коммунальные услуги. Эта ситуация требует внимания и оперативного реагирования», — добавил Песошин.

Пресс-служба Раиса РТ передает, что правительство республики намерено усилить контроль за работой управляющих компаний и качеством предоставляемых услуг, чтобы минимизировать количество жалоб в будущем.