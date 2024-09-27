График работы метро в Казани изменится из-за саммита БРИКС

В преддверии саммита Лидеров стран БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, в Казанском метрополитене временно изменен график движения поездов.

Это связано с переходом многих учебных учреждений на дистанционный формат обучения и изменением режима работы некоторых предприятий Казани.

С понедельника, 30 сентября, в «часы-пик» на линии будут работать 9 электропоездов, а интервал движения между поездами составит 6 минут 10 секунд.

С новым графиком можно ознакомиться на сайте МУП «Метроэлектротранс», а также на информационных стендах на станциях метро.

После завершения саммита БРИКС и возвращения образовательных учреждений и предприятий к обычному режиму работы, график движения электропоездов в метрополитене будет пересмотрен с учетом пассажиропотока.