Гранат — природный инсулин: польза при диабете и не только

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Здоровье
14 апреля 2025  09:58

Гранат помогает стабилизировать уровень сахара в крови, благодаря чему его называют природным инсулином. Врачи рекомендуют его людям с преддиабетом и диабетом, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

«Гранат — один из немногих фруктов, разрешенных при диабете. Для снижения сахара советуют пить по ½ ст. ложки сока 4 раза в день перед едой», — отметила специалист.

Также гранат повышает гемоглобин, особенно в сочетании с говядиной, морепродуктами или грибами. Отвар из кожуры снимает воспаления в горле и полости рта, а косточки улучшают пищеварение за счет клетчатки и сложных углеводов.

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