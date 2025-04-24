Гранты Раиса Татарстана: НКО чаще всего запрашивают от 500 тыс. до 1 млн рублей

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Республика
24 апреля 2025  15:42

На пресс-конференции в «Татар-информе» представители конкурсной комиссии рассказали о тенденциях подачи заявок на гранты Главы РТ для развития гражданского общества. По словам заместителя председателя Общественной палаты РТ Тимура Кадырова, большинство некоммерческих организаций запрашивают финансирование в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Эксперты тщательно анализируют обоснованность запрашиваемых сумм, оценивая реальные потребности проектов», – отметил Кадыров.

Светлана Салмина, исполнительный директор Республиканского ресурсного центра по поддержке СО НКО, подчеркнула, что организации самостоятельно определяют бюджет своих инициатив: «Важно, чтобы запрашиваемая сумма соответствовала задачам проекта. Допускается и софинансирование со стороны партнеров или волонтеров».

В 2025 году на конкурс выделено более 158 млн рублей. Программа направлена на поддержку социально значимых проектов НКО, способствующих развитию гражданского общества в Татарстане. Прием заявок стартовал в апреле.

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