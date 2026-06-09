Гроза и ветер

Лето - это не только солнце, жара и шашлыки. Это еще и внезапные грозы, шквалистый ветер, ливни, от которых не спасает даже самый большой зонт. Чтобы погода не испортила вам жизнь и здоровье, МЧС России советует запомнить несколько простых, но очень важных правил.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

Если гроза застала вас дома, лучше перестраховаться. Отключите от сети телевизор, компьютер, радио и другие электроприборы, а обычным проводным телефоном старайтесь не пользоваться - молния может ударить в линию. Плотно закройте окна и двери: сквозняк может привлечь шаровую молнию. Не стойте у окон - это самое опасное место. Не мойтесь под душем и не принимайте ванну, ведь водопроводные трубы отлично проводят электричество. Если у вас печь или камин, не топите их во время грозы: дым из трубы тоже проводит электричество. Мобильным телефоном лучше тоже не пользоваться.

На улице правила гораздо жестче. Немедленно ищите укрытие - зайдите в любой магазин, подъезд или капитальное здание. Категорически нельзя прятаться под одиноко стоящими высокими деревьями, особенно тополями, елями или соснами, а также под рекламными щитами и линиями электропередач. В лесу укрывайтесь среди низкорослых кустарников. В чистом поле ищите низину, яму или траншею, присядьте на корточки и пригните голову. Кстати, песчаная и каменистая почва безопаснее глинистой. Снимите с себя металлические украшения (цепочки, браслеты, часы) и уберите их подальше. Если у вас с собой велосипед или мотоцикл, оставьте их и отойдите минимум на 30 метров. Категорически запрещено купаться в водоемах, ловить рыбу или просто находиться в лодке: вода отлично проводит электричество. Не следует держаться плотной группой - надо рассредоточиться.

Если гроза застала вас в автомобиле, знайте: машина - надежное укрытие. Остановитесь на обочине подальше от высоких деревьев и линий электропередач, закройте окна и оставайтесь внутри. Металлический кузов защитит вас.

При сильном ветре, а тем более урагане нужно плотно закрыть все окна и двери в доме. С балконов и лоджий убрать все, что ветер может унести: горшки, ящики, мелкую мебель. Машину лучше поставить в гараж, а если его нет - парковаться подальше от слабых конструкций и деревьев. В помещении держитесь подальше от окон: самые безопасные места - коридор, ванная или кладовая у внутренней стены.

На улице при сильном ветре обходите стороной шаткие строения, мосты, эстакады, рекламные щиты, линии электропередач и дома с ненадежной кровлей. Не прячьтесь под деревьями - ветер может вырвать их с корнем или сломать большие сучья. На открытой местности ищите укрытие в оврагах, кюветах или любых природных углублениях.

Помните: стихия не прощает беспечности. Лучше переждать непогоду в безопасном месте. Берегите себя и своих близких.

