Грозовая погода с дождем и градом ожидает татарстанцев 21 июня

Сегодня, 21 июня, в Татарстане ожидается теплая, но неустойчивая погода с вероятностью кратковременных дождей, гроз и града. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Температура воздуха днем достигнет +26...+31 градуса, в Казани ожидается +27...+29 градусов.

Ветер будет южным, силой 6-11 м/с. Днем он сменит направление на северо-западное и усилится до 14 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с. В Казани порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

МЧС призывает жителей республики быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.