Грозят ли штрафы казанцам, не перезаключившим договоры на поставку газа до 1 января?

Поскольку с 1 сентября по закону обслуживать газовое оборудование может только одна газораспределительная организация. У нас в республике этим занимается «Газпром трансгаз», в Казани - «Газпром трансгаз Казань» (подразделение «Газпрома»). Пикантность ситуации добавил дополнительный слух: якобы это нужно сделать до 1 января. Иначе придет большой, на десятки тысяч рублей, штраф. Публичные выступления заместителя генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаила Фролова, который, собственно, и объявил эту «радостную» новость, вызвали опасения у жителей многоквартирных домов. Новость, растиражированная общедомовыми чатами, спровоцировала ажиотаж у обывателей. И это еще мягко сказано. Огромные очереди заполнили офисы ООО «Газпром трансгаз Казань». Кстати, абонентских отделов в Казани всего четыре. На весь огромный город. Однако позже выяснилось, что штрафы грозят не гражданам, а управляющим компаниям, которые тоже обязаны перезаключить договоры о внутридомовом обслуживании газовых сетей.

Вообще, надо отметить, что донесение информации до населения - не самая сильная сторона казанских газовиков. Корреспондент «КВ» на протяжении рабочего дня пытался дозвониться в «Газпром трансгаз Казань» с целью получить достоверную информацию. Но его ждало сильное разочарование. Сначала он ровно полчаса звонил в абонентский отдел по телефону 292-00-22. Механический голос долго и занудно твердил, что все операторы заняты.

А вот в приемной начальника казанского территориального управления газораспределительной организации трубку сняли. Правда, с третьего раза. Но и там не пожелавшая представиться сотрудница не смогла развеять сомнения журналиста. Впрочем, она сообщила, что до нового года приходить в их офис необязательно - они все равно не успеют всех обслужить, и посоветовала прийти в январе. Но вот простой вопрос о крайнем сроке перезаключения договора поставил ее в тупик. Она только все время повторяла, что лучше не тянуть с этим делом. При этом не смогла назвать нормативный акт, регламентирующий сроки перезаключения договора.

Про штрафные санкции сотрудница сообщила, что их нет. Пока, добавила она. И подсказала простой способ подать документы. На сайте ООО «Газпром трансгаз Казань» есть вкладка «Информация для потребителя». А внутри нее - страница, посвященная заключению договоров с этой организацией. И там, мол, все расписано. В частности, необходимые для перезаключения договора документы можно отсканировать и послать на почту dogovor@tattg.gazprom.ru. В течение месяца должен прийти ответ, в котором будет указано точное время, когда нужно подойти в офис для заключения договора. Так что цифровой мир пока не победил окончательно очереди: физическое присутствие все еще обязательно. Газовики на своем сайте честно предупреждают, что за сохранность личных данных, отправленных таким образом, ответственности они не несут.

Но и здесь есть нюансы. Сотрудница сказала, что необходимо отправить на указанную почту только три документа: паспорт собственника, выписку из домовой книги и правоустанавливающий документ на квартиру. А на сайте организации опубликован перечень из восьми документов для заключения договора поставки газа. И добавлено примечание: все перечисленные документы должны быть представлены в оригинале и в виде копий. Как послать оригиналы документов по электронной почте - великая тайна... В общем, разобраться трудно и специалисту. Не говоря уже о пенсионерке, которой попросту недоступен интернет.

Интрига частично рассеялась во вторник, на брифинге в Кабмине РТ. Выступавший там первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов слегка пожурил газовиков, сказав, что они «перегнули палку».

Но сначала Фролов пояснил, для чего нужны эти новшества с перезаключением договоров: «Мы неоднократно поднимали вопрос по безопасности использования газового оборудования - у нас в республике были и отравления, и взрывы. Принято решение на федеральном уровне все договоры на эксплуатацию газовых сетей внутри дома перевести на одну организацию, у нас это «Газпром трансгаз».

Далее он отметил, что перезаключение договоров «касается в первую очередь управляющих организаций. К сожалению, появляются факты, что параллельно с этим «Газпром трансгаз» переоформляет договоры с собственниками. Такой задачи до 1 января нет - это необязательное условие. Перезаключить договор собственникам, физическим лицам можно будет и в следующем году, никакого риска и опасений также нет. Что касается ажиотажа, коллегами был выбран немного неправильный подход, мы его подкорректируем, чтобы никакой паники не было».

Получается, что бежать сломя голову в офис ООО «Газпром трансгаз Казань» нет необходимости. Можно это сделать и в следующем году. И все же не мешало бы этой организации усилить работу с населением. Во избежание дальнейшего ажиотажа.