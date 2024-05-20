Группа «Пицца» станет хедлайнером первоиюньского концерта в Казани

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Город
20 мая 2024  12:27
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани первого июня, в День защиты детей, проведут  детский танцевальный фестиваль «Әйбәт!». Он состоится впервые на площадке «Татнефть Арены». Начало концерта запланировано на 13:00.

На сцену выйдут больше десяти местных хореографических коллективов, которые станут танцевальным сопровождением для известных артистов, которые приедут в столицу Татарстана в качестве подарка для юных казанцев.

Например, ожидается выступление Гузель Уразовой, Эльмиры Калимуллиной, музыкальног театра «Домисолька» под руководством Ивана Жиганова. Хедлайнером станет группа «Пицца».

Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным при условии, что в этом году мероприятие вызовет интерес детей.

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