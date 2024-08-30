Грузовой поезд сошел с рельсов в Татарстане, задержав пассажирские составы

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Республика
30 августа 2024  13:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Вчера вечером, 29 августа, на станции Зеленый Дол в Татарстане произошел сход вагона с рельсов грузового поезда. Инцидент произошел в 21:58, к счастью, обошёлся без пострадавших. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГЖД.

Несмотря на ЧП, движение поездов не было полностью остановлено. Пассажирские составы пропускали по соседнему пути, но несколько поездов всё же задержали на время от 20 минут до часа.

Среди задержанных поездов оказались: №509 Казань-Новороссийск, №25 Казань-Москва, № 111 Круглое Поле-Москва, № 147 Казань-Москва, № 51 Нижний Новгород-Казань, а также электричка №6309 Казань-Свияжск, которая задержалась на 1 час 13 минут.

Для устранения последствий схода с рельсов на место происшествия был направлен восстановительный поезд из Канаша.

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