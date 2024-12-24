Грядет повышение цен на газ в Татарстане с июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Татарстане произойдет увеличение розничной цены на природный газ. Стоимость одного кубометра вырастет на 94 копейки, достигнув 8,41 рубля с учетом НДС, что на фоне предыдущей цены в 7,47 рубля станет заметным изменением. На этом этапе проект указа еще находится на стадии антикоррупционной экспертизы в Государственном комитете РТ по тарифам.

Также отмечается, что ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионе. С 1 июля 2025 года в 870 муниципальных образованиях цена на коммунальные услуги вырастет на 17,5%, что затронет в основном сельские поселения, а также такие города, как Альметьевск, Арск, Буинск, Лениногорск и Чистополь.

В 43 других муниципалитетах, включая 21 город, среди которых Казань и Набережные Челны, тарифы на ЖКХ возрастут на 22,3%. Это изменение затронет также 15 поселков городского типа и семь сельских населенных пунктов.