ГУ МЧС Росси по РТ уточняет о происшествии на Спартаковской

В 10:29 5 декабря ЧП произошло в доме, расположенном по улице Спартаковская в Казани. Очевидцы услышали взрыв, затем из квартиры вылетели стекла и начался пожар. Ранее сообщалось, что по предварительным данным, причина случившегося — взрыв бытового газа. Мужчина, который находился внутри, погиб.

В полдень пресс-служба ГУ МЧС России по РТ уточнила информацию по происшествию. Официально: огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар. В комнате горели личные вещи на площади 3 квадратных метра. В горящем жилье обнаружено тело мужчины.

Окно лопнуло из-за высокой температуры — характерный звук услышали очевидцы.