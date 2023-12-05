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ГУ МЧС Росси по РТ уточняет о происшествии на Спартаковской

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Республика
5 декабря 2023  13:03
Автор:
Виктория Осинина

В 10:29 5 декабря ЧП произошло в доме, расположенном по улице Спартаковская в Казани. Очевидцы услышали взрыв, затем из квартиры вылетели стекла и начался пожар. Ранее сообщалось, что по предварительным данным, причина случившегося — взрыв бытового газа. Мужчина, который находился внутри, погиб.

В полдень пресс-служба ГУ МЧС России по РТ уточнила информацию по происшествию. Официально: огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар. В комнате горели личные вещи на площади 3 квадратных метра. В горящем жилье обнаружено тело мужчины.

Окно лопнуло из-за высокой температуры — характерный звук услышали очевидцы.

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