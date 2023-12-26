«Гусь почем?»: чем закупались на предновогодней ярмарке

И выбор был, как обычно, богатый: домашняя птица, мясо, рыба, сыр, копчености, соленья, овощи, фрукты, сладости и множество других товаров.

- Берут еловые ветки? - подхожу к предпринимателю из Казани Магомеду, предлагающему их по 250 рублей за охапку.

- Редко, но берут, - слышу в ответ. - А вот мандарины - 120 рублей за килограмм - уже почти разобрали. Яблоки у нас - всего 100 рублей за килограмм. Дешевле, чем в магазине.

Сергей, продавец из Казани, торгующий только рыбой, говорит, что на Новый год покупают в основном судака и живого карпа.

- Цены по сравнению с прошлым годом у нас не повысились, - отмечает он. - Карась - 130 рублей за килограмм, живой карп и судак среднего размера - 320, крупный судак - 370, а толстолобик - 270 рублей. Но осенью торговля шла лучше.

А вот продавщица Лилия из Высокогорского района, торгующая сливочным маслом разной жирности, признается, что к 7 утра постоянные покупатели разобрали почти весь товар.

- Приехали мы в пять утра, и уже была очередь, - говорит Лилия, одновременно отпуская товар покупателям. - Каждую субботу приезжаем. Нас уже знают.

Рядом с машиной, где продавались куриные яйца из села Габишево, стояла очередь из трех-четырех человек. Люди брали по 30 - 40 штук яиц. Цена такая: 140 рублей за десяток высшей категории.

- На Новый год взяла яйца, - рассказывает покупательница по имени Раиса. - Они подорожали, но куда деваться?

Фания Ракиповна с мужем тоже купили несколько десятков яиц. Женщина рассказала, что приходят они сюда не каждую субботу.

- Скользко на улице, не пошли бы сегодня, но Новый год на носу, - делится Фания Ракиповна. - Сейчас пойдем выбирать гуся. Каждый год запекаем с черносливом.

Продавец из Сабинского района, торгующий в основном колбасами разных видов и копченой рыбой, сказал, что продукция у них готовится прямо к ярмарке.

- Все свежее и качественное, - заявляет он. - Вот у нас холодец. Он из курицы, овощей и... есть еще один секретный ингредиент, который назвать не можем. С горчичкой и бородинским хлебушком - пальчики оближешь. Но берут холодец не так хорошо, потому что люди сами дома его готовят. Однако несколько упаковок все же приобрели. На новогодний стол у нас чаще покупают рыбную и колбасную продукцию.

Как раз женщина, представившаяся Лилией, приобрела тут рыбу.

- На ярмарку хожу редко, но для праздника купила сыр, колбасу, гуся, чтобы каждый гость мог выбрать то, что любит, - делится женщина.

Александр пришел на ярмарку с женой Валентиной. По словам мужчины, супруга выбирает продукты, а он несет покупки. Надо сказать, на ярмарке можно увидеть немало таких пар: муж с сумками в двух руках, а жена выбирает.

- У нас цены не повысились совсем, - говорит продавщица пряников из Сабинского района Гульнара Ильдусовна. - Чаще берут шоколадные и мятные пряники, потому что это вкус детства. Они стоят 190 рублей за килограмм. За эту же цену молочные, имбирные пряники и коржики.

Продавщица солений из Высокогорского района по имени Нина рассказала, что почти всю продукцию уже разобрали постоянные покупатели.

- Цены у нас не повысились по сравнению с прошлым годом, - отмечает Нина. - На праздничный стол берут вареные овощи для винегрета, морковку по-корейски. Сама я 31 декабря днем буду работать, а муж уйдет на ночную смену. Но отмечать праздник мы все равно будем - испеку супругу треугольники. Соленья мы и так каждый день едим!

Продавщица рыбы из Казани по имени Татьяна говорит, что в прошлом году перед праздником за рыбой были очереди, а сейчас продажи стали слабее. Но на новогодний стол все же берут семгу и форель. Семга у Татьяны - 900 рублей за килограмм, дикий лосось - 450, чавыча - 700 рублей.

Марина Леонидовна и ее муж из Новошешминского района привезли на ярмарку мед разных видов и другие продукты пчеловодства.

- Молодежь не берет мед, им больше нравятся свечки из воска, - показывает наша собеседница на фигурки дракончика и деда-мороза. - Впервые их сделала. Надо придумывать что-то новое, ведь конкурентов по меду немало. Привезли сегодня и холодец из говядины и конины. Уже несколько штук распродали.

Около 10 точек с тушками гусей, уток, индеек и кур насчитала корреспондент «КВ. Цены примерно одинаковые - плюс-минус 50 рублей. Итак, тушка курицы стоит от 700 рублей, гуся - около 2 тысяч, утки - примерно 1,5 тысячи.

Продавцы признаются, что продажи в этот день отличные, цены по сравнению с прошлым годом повысились незначительно. А покупатели делятся рецептами. Вот, к примеру, супруги Ильдар и Резеда покупку уже совершили - утку, натертую солью, они будут запекать.

На прилавках с сыром можно найти и необычные сорта, например красный сыр с томатами, чесноком и базиликом.

Из Марий Эл привезли ягоды: облепиха и вишня по 350 рублей за кило, малина - 500, черника - 400. Пожалуй, каждый на этой ярмарке мог найти то, что искал.

У лавки с соленьями я неожиданно стала свидетелем трогательной сцены.

- Можете попробовать все, что захотите, - говорит продавец бабушке лет 80.

Пенсионерка пробует квашеную капусту, хвалит, спрашивает цену. Но, узнав, качает головой - не может себе позволить.

- Вот, возьмите просто так, - кладет капусту в пакет продавщица. - С Новым годом!

- Дай Бог тебе здоровья, - прослезилась бабушка.

Ольга Семина из Лаишевского района рассказала, что соленьями занимается около 7 лет и у нее есть свои покупатели. Цены за это время женщина не поднимала.

- Помогаю тем, кому это действительно нужно, - смущаясь, объясняет она свой поступок.

Что ж, душевности этой ярмарке не занимать. Сюда приходят постоянные покупатели, продавцы им делают скидки, привозят продукцию на заказ. Встречаются по субботам, как добрые знакомые. Никого не смущает сырая погода - в субботу под ногами были лужи. Новый год на носу!