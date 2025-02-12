ГЖИ Татарстана требует отстранить главу УК «Уютный дом» из-за многочисленных нарушений

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Город
12 февраля 2025  17:18

Государственная жилищная инспекция Татарстана настаивает на дисквалификации руководителя управляющей компании «Уютный дом», обслуживающей дома в Ново-Савиновском районе Казани. Поводом для такого решения стали многочисленные жалобы жителей на ненадлежащее выполнение обязанностей со стороны УК.  

В ходе проверок инспекторы выявили множество нарушений законодательства, часть из которых представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья жильцов и прохожих. Например, на фасаде дома №2 по улице Гаврилова обнаружено осыпание плитки, что создает опасность для окружающих.  

ГЖИ уже обратилась в суд с требованием дисквалифицировать главу управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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ГЖИ Татарстана требует отстранить главу УК «Уютный дом» из-за многочисленных нарушений
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