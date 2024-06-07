HD-экраны и новые трибуны: в Казани завершается ремонт Центрального стадиона

В Казани завершается масштабная реконструкция стадиона «Ак Барс Арена», который готовится принять матчи Игр БРИКС. Ключевым элементом обновления стала полная замена трибун и установка новых кресел для 15 тысяч зрителей.

Помимо этого, на стадионе установлены новые светодиодные экраны с разрешением HD, обеспечивающие максимально четкое изображение и яркую картинку во время спортивных состязаний. Обновления коснулись и раздевалок для спортсменов, которые оборудованы по последнему слову техники.

Все работы по реконструкции стадиона «Ак Барс Арена» завершатся до начала Игр БРИКС уже в ближайшие дни. Об этом сообщила казанская мэрия.