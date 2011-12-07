Главный инфекционист РТ ответит на вопросы о безопасности вакцинации во время прямого эфира

Прямой эфир на тему «Условия безопасности вакцинации: рекомендации инфекциониста» пройдёт 1 июля, 12.00. Главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов ответит на вопросы о безопасности вакцинации и «сроках годности» антител. Модератором встречи выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Прямой эфир будет организован Оперативным штабом РТ по противодействию распространению Covid-19. Трансляция начнётся в 12:00.

Участником прямого эфира можно стать перейдя на Instagram-аккаунты Оперативного штаба РТ и Министерства здравоохранения РТ.