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Главный инфекционист РТ ответит на вопросы о безопасности вакцинации во время прямого эфира

Прямой эфир, организованный Оперативным штабом РТ, пойдёт сегодня, 1 июля.

Прямой эфир на тему «Условия безопасности вакцинации: рекомендации инфекциониста» пройдёт 1 июля, 12.00. Главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов ответит на вопросы о безопасности вакцинации и «сроках годности» антител. Модератором встречи выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Прямой эфир будет организован Оперативным штабом РТ по противодействию распространению Covid-19. Трансляция начнётся в 12:00.

Участником прямого эфира можно стать перейдя на Instagram-аккаунты Оперативного штаба РТ и Министерства здравоохранения РТ.

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