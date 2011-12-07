Главный инфекционист РТ ответит на вопросы о безопасности вакцинации во время прямого эфира

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Прямой эфир на тему «Условия безопасности вакцинации: рекомендации инфекциониста» пройдёт 1 июля, 12.00. Главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов ответит на вопросы о безопасности вакцинации и «сроках годности» антител. Модератором встречи выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
Прямой эфир будет организован Оперативным штабом РТ по противодействию распространению Covid-19. Трансляция начнётся в 12:00.
Участником прямого эфира можно стать перейдя на Instagram-аккаунты Оперативного штаба РТ и Министерства здравоохранения РТ.