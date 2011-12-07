Халит Хаертынов: «Сама вакцина для человека не может быть источником инфекции»

Главный инфекционист РТ Халит Хаертынов заявил, что сама вакцина не может стать причиной заболевания коронавирусом. В составе вакцины нет антител, которые могли бы заразить вакцинируемого инфекцией. Об этом он рассказал во время прямого эфира «Условия безопасной вакцинации».

«Сама вакцина для человека не может быть источником инфекции» — заявил инфекционист.

Также специалист добавил, что после прививки иммунитет человека ослаблен, и скорость выработки антител у каждого человека разная, добавил он.