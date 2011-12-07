Какими болезнями можно заразиться от домашних животных

Лишай

Все виды лишая (а всего их около 10) опасны как для людей, так и для животных. Шанс человека подхватить лишай зависит от общего состояния здоровья и от силы иммунной системы. Чем слабее иммунитет, тем выше риск заражения лишаем.

Питомец заражается лишаем посредством прямого контакта с больным животным или через общие предметы пользования: игрушки, подстилки, переноски и т.д. Помимо прочего, хозяин может принести грибок в дом на подошве обуви или на поверхности одежды.

- У питомца на коже появляются круглые бесшерстные пятна, - рассказывает врач. - По всему периметру пятен волоски обломаны. Постепенно области поражения увеличиваются в размерах.

Однако, обращает внимание Лейсан Ахметзянова, лишай у животных не всегда имеет видимые признаки. Питомец может выглядеть абсолютно здоровым. Поэтому, если вы подобрали на улице беспризорного котенка, лучше сразу отнести его на осмотр к ветеринарному врачу. Специалист обследует животное при помощи ультрафиолетовой лампы.

- К слову, от большинства разновидностей лишая человек сможет избавиться за 1 - 3 недели, - поясняет Лейсан Гамиловна. - При запущенной болезни лечение продлится немного дольше. А на исцеление питомца уйдет 2 - 3 месяца.

Бешенство

Ветеринарный врач напоминает, что делать прививку от бешенства домашним питомцам просто необходимо. Особенно если вы выезжаете с животными за город. Инфицирование бешенством происходит через укус больного животного. Однако возможно заражение и при попадании слюны на ссадины, трещины и другие повреждения кожи.

- Инфицированное животное совсем не обязательно будет агрессивным, - говорит Ахметзянова. - Бывает даже наоборот - начнет проявлять ласку. Для зараженных питомцев характерны водобоязнь, светобоязнь и обильное слюнотечение.

Надо понимать, если кошка или собака заразились бешенством, помочь им уже невозможно.

Первоначальные симптомы бешенства у человека - это повышение температуры тела, боль и зуд в месте укуса. Помимо прочего, вероятны тошнота и чувство нехватки воздуха. К сожалению, бешенство неизлечимо. Единственный способ избежать гибели - экстренная вакцинация после контакта с инфицированным животным.

Глисты

Гельминты - распространенные паразиты у домашних животных. Глисты появляются после попадания в желудочно-кишечный тракт питомца личинок червей-паразитов. Их легко подхватить на прогулке - во дворе, сквере и даже подъезде. Иногда человек приносит яйца гельминтов на подошве обуви.

- Признаки заболевания могут никак не проявляться, - объясняет эксперт. - А у некоторых питомцев возникают кожные высыпания аллергической природы. Вероятны повышенный аппетит и систематическая рвота. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, необходимо сдать кровь и кал на анализ.

Заражение человека происходит, когда он постоянно контактирует с животными. Например, регулярно убирает кошачьи или собачьи испражнения из лотка. Главный путь заражения паразитами - орально-фекальный. То есть мы просто проглатываем яйца паразитов. И очень важно не только тщательно мыть руки, но и как следует вычищать ногти.

Как у человека, так и животного на избавление от глистов уйдет от 1-го до 30-ти дней.

Токсоплазмоз

Животное является источником токсоплазмы в первые две недели заражения. Потом питомец становится лишь носителем инфекции, не опасным для людей. Если вы погладите инфицированного любимца, а затем не воспользуетесь дезинфицирующим средством, то вероятность заражения очень высока. Большая часть личинок паразита выходят из организма животного вместе с каловыми массами. Но некоторое количество личинок остается и на шерсти питомца. Связано это с тем, что домашние любимцы склонны регулярно себя вылизывать.

- Токсоплазмоз у животных может иметь как ярко выраженную симптоматику, так и приобретать скрытую форму, - рассказывает Ахметзянова. - Среди типичных симптомов - вялость, повышение температуры тела и мышечная дрожь.

У беременных женщин токсоплазмоз часто приводит к самопроизвольному аборту. Заболевание проявляет себя через сонливость, общую слабость и повышенную температуру. Антипаразитарная терапия обычно длится от 5 до 30 дней.

ОРВИ

Вирусным инфекциям, подобным гриппу, подвержены и кошки, и собаки. Все происходит так же, как и у людей: с повышенной температурой, кашлем и насморком. Болезни передаются воздушно-капельным путем. Однако человеческий организм к подобным заболеваниям невосприимчив. У людей и животных вирусы разные.

- Тем не менее человек, инфицированный коронавирусной инфекцией, может заразить животное, - рассказывает специалист. - Наши любимцы еще меньше подготовлены к COVID-19, чем мы. Для них это заболевание очень опасно.

Лейсан Гамиловна подчеркнула, что у животных есть свои коронавирусы. Они существуют очень давно и абсолютно безопасны для человека.

Профилактика

Для того чтобы предотвратить заражение от животного, нужно соблюдать правила личной гигиены. Обязательно мойте руки с мылом после каждого общения с четвероногим другом. Не спите в одной постели с собакой или кошкой. Чаще проводите влажную уборку.

- Регулярно вакцинируйте своего питомца, обрабатывайте его от внутренних и внешних паразитов, - советует Ахметзянова. - Постарайтесь избегать общения с дикими зверями.

Любимца, испачкавшегося в грязи, надо вымыть специальным шампунем для животных. Не разрешайте четвероногому другу облизывать ваши руки и лица. Не пользуйтесь посудой, из которой едят животные. При малейшем подозрении на заболевание отвезите животное в ветеринарную клинику.