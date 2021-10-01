«Ситуация у нас напряженная»: Минздрав и Роспотребнадзор РТ готовятся закрыть татарстанцев дома?

На еженедельный брифинг по санитарно-эпидемиологической ситуации, вместо замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной пришла лично глава ведомства — Марина Патяшина. Возможно, ее появление является предвестником не лучших «ковидных» времен в республике. На ухудшение ситуации с ростом заболеваемости ОРВИ и вирусных инфекций намекает и состояние Марины Александровны. В самом начале пресс-конференции она извинилась за свой хриплый голос.

«Недомогание у младшего ребенка бесследно у меня не прошло. Но вместе с тем я пришла сама, потому что есть моменты, которые требуют обсуждения с вами. И у вас накопились вопросы, на которые я буду рада ответить», — сказала Патяшина.

Объявлять локдаун в России не планируют, но ситуация остается напряженной, рассказала РИА Новости вице-премьер России Татьяна Голикова. Поэтому в ближайшее время татарстанцев ждут серьезные изменения. Что изменится в жизни татарстанцев с ужесточением антиковдных мер, читайте в нашем материале.

Количество заболевших резко выросло -и сразу на 10%

Кроме традиционных цифр о количестве заболевших за сутки, которых оказалось 63, Патяшина заявила, что ситуация становится напряженной и очень беспокоит ведомство.

«Мы фиксируем рост числа заболевших уже в течение последних четырех недель. И в среднем еженедельно мы регистрируем на 10% больше числа заболевших в Татарстане», — сказала Патяшина.

Она отметила, что количество заболевших увеличивается, потому как начался сезонный подъем. Поддержал ее заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков, он отметил, что система здравоохранения работает с чрезвычайно высокими нагрузками.

«Работа не останавливается ни на секунду. Медицинские работники делают все, что в их силах, и на пределе своих возможностей», — сказал Жаворонков.

Он подчеркнул, что коек в Татарстане достаточно, а также есть резерв в 10-15%.

«Ситуация у нас напряженная. Эпидситуация сейчас действительно довольно тяжелая. Система здравоохранения работает с чрезвычайно высокими нагрузками. Работа, естественно, не останавливается ни на секунду. Медицинские работники делают все, что в их силах, и на пределе своих возможностей. В общем-то, вопросы, возникающие перед нами, мы решаем», — сказал Жаворонков.

Студенты все равно продолжат ходить на пары

В свете того, что количество заболевших растет, остается открытым вопрос и о том, как дальше будут учиться студенты казанских вузов и стоит ли им ждать перехода на дистанционное обучение. Однако пока их по примеру Псковской области, где учащихся уже отправили на «дистант» до 11 октября, переводить не собираются, потому как такой необходимости нет.

«Студенты учатся, соблюдая социальную дистанцию и в масках. Поэтому, если заболевает один студент, просто проводится наблюдение за другими студентами, и они вовремя изолируются из коллектива», — пояснила она.

По словам главы Роспотребнадзора РТ, в республике с начала сентября коронавирусом среди учащихся заболели 16 студентов, 11 школьников и 19 педагогов.

«Это были единичные случаи в организованных коллективах», — отметила она.

Сохранить обычный формат обучения призвал и Президент Татарстана Рустам Минниханов. На субботнем совещании в Кабмине он подчеркнул, что руководство образовательных учреждений и Минобрнауки республики должно строго следить за соблюдением антиковидных мер, чтобы избежать перехода на дистанционное обучение.

Для детей вакцины от ковида пока нет, но это не повод не привить их от гриппа

Ситуация с заболеванием школьников намного сложнее. Пока вакцины от COVID-19 для детей нет, но Патяшина призвала родителей татарстанских школьников активнее прививать своих детей от вируса гриппа.

«На сегодня наша с вами главная задача — привить детское население. Мы с вами детское население не прививаем от ковида, нет пока вакцины. Вы знаете, что октябрь самое лучшее время для вакцинации, пока мы вирус гриппа не выделяем среди заболевших, но нужно привить детей», — сказала она.

Отметим, что за прошедшие сутки в Татарстане к занятиям уже не допустили 359 учеников. Также Патяшина призвала директоров школ усилить контроль за входным фильтром. При этом подчеркнув, что время, когда можно было недоглядеть за детьми прошло.

В Татарстане готовы рассмотреть возможность введения QR- кодов для посещения массовых мероприятий

Ситуация с ковидом ухудшается не только в Татарстане, но и в соседних регионах. Так, власти Чувашии из-за ситуации с коронавирусом намерены ввести в регионе QR-коды для посещения мест общественного питания и культурных мероприятий. Такие же ограничения вводит и Удмуртия. Не отстает от нее и Башкортостан, где по приказу местного Минкульта для посещения театрально-концертных организаций обязательно наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.

Задумались об этом же и в Татарстане, сначала систему QR-кодов протестируют во время ближайшего матча сборных России и Словакии, который пройдет в Казани 8 октября.

«У нас запланирован матч Россия — Словакия. Сейчас продажа билетов на стадион проходит только с наличием QR-кодов. В дальнейшем мы рассматриваем возможность введение кодов и на другие массовые мероприятия», — подчеркнула она.

Несмотря на то, что при проведении массовых мероприятий заполняемость залов не должна превышать 50-70%, там все равно образуются тысячные толпы, отметила глава Роспотребнадзора РТ.

«Поэтому мы пойдем по пути наличия на трибунах только лиц, у которых имеется QR-код», — заключила Патяшина.

Кроме введения QR-кодов в Татарстане планируют ужесточить коронавирусные ограничения. На следующей неделе этот вопрос будут рассматривать более предметно, заверила Марина Александровна.

Уже сейчас в республике стараются отложить и перенести массовые мероприятия на наиболее благоприятное эпидемиологическое время. Глава Роспотребнадзора РТ подчеркнула, что в данный момент очень целесообразно отказаться от мероприятий даже с ограниченным количеством участников.

Ограничения ограничениями, но разрешения общепиту продолжали выдавать

Несмотря на рост числа заболевших, работу общепита в республике никто не отменял. Роспотребнадзор РТ возобновил выдачу разрешений заведениям общепита на работу после полуночи.

На сегодня 39 баров и кафе, где привили 100% сотрудников, уже получили разрешения работать без ограничения по времени. Еще пять заявлений находятся в работе, а 29 были отклонены, заявила Патяшина.

«Часто бары и кафе не указывают весь персонал, который подлежит вакцинации и приносят документы на одного-двух сотрудников, что, конечно же, не обеспечивает санитарные условия в данном кафе или баре», — рассказала Марина Патяшина.

«Расслабились, утомились и нарушают антиковидные меры»

Еще одной немаловажной проблемой остается вакцинация населения. Минздрав и Роспотребнадзор РТ беспокоят ее низкие темпы. Количество нарушителей антиковидных мер увеличилось в 2,5 раза. Жители республики «расслабились, утомились и нарушают антикоронавирусные меры», обозначила она.

На сегодняшний день всего в республике привито чуть больше 1 млн человек, из них второй компонент уже получили более 953 тысяч. Повторную вакцинацию прошли 14 256 татарстанцев. По словам Жаворонкова, сейчас вакцинировавшихся повторно явно недостаточно.

«Пожалуйста, если вы один раз привились в январе–феврале, необходимо позаботиться вопросом следующей (повторной — прим. Ред.) прививки. Вы на своем опыте убедились, что вакцина не приносит серьезных осложнений», — отметил замминистра здравоохранения РТ.

Также он рассказал, что в Казани бывали дни, когда делали 5 и 8 тыс. вакцинаций в день, приходилось вводить дополнительные бригады. Сегодня лишь 1,1 тыс.-1,2 тыс. вакцинаций. Тем не менее, Роспотребнадзор по Татарстану возобновил выдачу разрешений заведениям общественного питания на работу ночью. Правда, при условии полной вакцинации сотрудников.

Пока о полной самоизоляции и закрытии людей по домам говорить не приходится. Но одно становится понятным - ужесточения санитарно-эпидемиологических мер уже не избежать.