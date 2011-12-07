За сутки на учебу в Татарстане из-за болезни не допустили 359 учеников

За сутки в школах Татарстана к занятиям не допустили 359 учеников. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«За последние сутки не допущено к учебным занятиям 359 учащихся и 33 педагога. Суммарно с первого сентября не допущены на учебные занятия 9 016 детей и 261 педагог», — сказала Патяшина.

Сейчас в период гриппа и простуд директорам школ необходимо подойти более ответственно к обеспечению всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Сотрудники общеобразовательных учреждений должны измерять температуру всем ученикам. При этом всех, у кого есть какие-либо признаки острых респираторных заболеваний, нельзя допускать к занятиям, напомнила спикер.

В случае если в классе ОРВИ болеет более 20% детей, его учащихся на время распускают по домам. Эта мера действовала в санитарном законодательстве всегда, подобную меру некорректно называть дистанционным обучением, подчеркнула она.

«На сегодня у нас разобщено 26 классов в 10 школах республики, это касается 645 учащихся. Это не уход на дистанционное обучение», — подытожила Патяшина.