Повседневные привычки, уничтожающие здоровье

Одной из таких привычек является использование пластиковых контейнеров. Еда, которая хранится в подобных контейнерах, может впитывать в себя химические вещества, являющиеся компонентами пластика. Научно доказано, что эти вещества негативно влияют на гормональную систему и репродуктивное здоровье. Особенно опасно класть в пластиковую тару горячую пищу.Что вы думаете, когда разглядываете в зеркале свое отражение по утрам? Ученые считают, что использовать зеркало для критической оценки внешности очень вредно - это удар по самооценке, при постоянном повторении может серьезно пострадать психика. Наш мозг очень впечатлителен, отмечают ученые. Надо уметь видеть прежде всего свои достоинства.Также вредно по утрам подниматься с кровати с негативными мыслями. По словам психологов, мышление является важным фактором того, как человек будет реагировать на разные ситуации в течение дня. Нужно учиться запасаться положительной энергией и ценить свою жизнь за то хорошее, что в ней есть.Опасно пропускать приемы пищи - не делайте этого, даже если хотите похудеть. Именно благодаря регулярным, хотя и разумным приемам пищи в организме регулируется обмен веществ. Голодные паузы побуждают тело запасать энергию впрок, то есть усиленно копить жир.Еще одна распространенная, но очень вредная привычка - использование электронных гаджетов по вечерам. Гаджеты снижают выработку мелатонина, регулирующего сон гормона. В результате возникают проблемы с засыпанием и качеством сна. Ученые напоминают, что проблемы со сном могут способствовать нарушению иммунитета, развитию сердечных заболеваний.