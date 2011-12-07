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Пострадавшую от стрельбы в казанской гимназии №175 девочку выписали из московской клиники

Ребёнок уже прилетел в Казань.

Пострадавшую девочку, которая была направлена в Москву на лечение после трагедии в казанской школе, выписали и доставили в Казань. Ещё один ребёнок выписан из ДРКБ Татарстана, сообщил представитель минздрава республики РИА Новости.

«Из федеральной клиники была выписана девочка 2007 года рождения, пострадавшая в 175-й гимназии. Сегодня ее доставили из Москвы в Казань. Состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщил представитель.

По данным минздрава, сейчас в федеральных клиниках остаются четыре ребёнка и трое взрослых. В ДРКБ продолжается лечение троих пострадавших. Их состояние медики оценивают как стабильное.

КВ
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