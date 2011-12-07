После вакцинации коронавирусом заболели 14 татарстанцев

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев рассказал, что в Татарстане COVID-19 после вакцинации заболели 14 человек.

Спикер пояснил, что что вероятность заболеть коронавирусной инфекцией после прививки все-таки существует, поскольку у всех людей иммунитет разный и может по-особенному отреагировать на компоненты препарата.

При этом Абашев подчеркнул, что антитела вырабатываются только после второй прививки и спустя некоторое время. Поэтому татарстанцам не стоит пренебрегать требованиям Роспотребнадзора, отметил замминистра.