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После вакцинации коронавирусом заболели 14 татарстанцев

Вероятность заболеть COVID-19 после прививки есть, так как иммунный ответ у каждого человека разный, пояснили в республиканском Министерстве здравоохранения.

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев рассказал, что в Татарстане COVID-19 после вакцинации заболели 14 человек.

Спикер пояснил, что что вероятность заболеть коронавирусной инфекцией после прививки все-таки существует, поскольку у всех людей иммунитет разный и может по-особенному отреагировать на компоненты препарата.

При этом Абашев подчеркнул, что антитела вырабатываются только после второй прививки и спустя некоторое время. Поэтому татарстанцам не стоит пренебрегать требованиям Роспотребнадзора, отметил замминистра. 

КВ
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