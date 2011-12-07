Пищевые привычки: диетолог рассказала, почему нельзя «хвалить едой» детей и чего стоят новогодние подарки

Как отметила Доктор, лишний вес может привести к любому из 233 заболеваний, среди которых 13 видов рака, повышенное давление, болезни сердца и сосудов, депрессия. И проблема ожирения среди школьников всё ещё актуальна.

Причины лишнего веса

Одной из причин, почему дети интересуются нездоровой пищей, хотят и требуют её, Доктор назвала агрессивный маркетинг, которые продвигает эти продукты. Кроме того, в некоторых семьях любят «хвалить едой» — давать в подкрепление какой-нибудь похвалы сладкое.

«Обязательно каждый праздник связан с застольем, с подарками. Строить мотивацию на базовых потребностях опасно, потому что потом в будущем человек будет возвращаться к проблеме своего лишнего веса именно в детство, говоря о том, что так приучили, так поставили», — отметила спикер.

Ещё одна проблема — нехватка знаний о здоровье и питании у родителей. Доктор отметила, большого количества качественной и доступной информации о пищевом поведении детей в Сети найти просто невозможно.

Существуют также крайности, когда родители строго настрого запрещают детям некоторые продукты — это тоже ведёт к проблемам в пищевом поведении. Запреты в этой ситуации не работают, отмечает Доктор.

Предположение представителей взрослого поколения о том, что в их время таких проблем не было, врач тоже подтверждает. На заседаниях ВОЗ мировые эксперты регулярно отмечают, что с годами качество питания падает, говорит Доктор. Да, еда вкусная, но ее пищевая ценность и полезность сейчас значительно ниже, чем это было раньше.

Есть ещё один аспект, который многие родители не могут принять и понять, — пищевая зависимость у детей. Часто с этим никто в семье не работает.

Пути решения — мотивация и выбор

Здоровый образ жизни должен быть осознанным выбором ребёнка. А для этого детей необходимо обучать. Доктор рассказала, что год назад она начала проводить первые в России курсы для детей, которые затем стали обучать других детей пищевому поведению. До этого учили только родителей.

Уже через две недели появился эффект — дети с удовольствием впитывали информацию и хотели больше. Они, например, писали собственные песни, напевая которые запоминали, как правильно строить перекус и не забывать про воду.

У ребенка должна быть мотивация. Когда его заставляют и загоняют, здоровых привычек не сформируется. Нужно, чтобы он буквально влюбился в этот образ жизни, говорит диетолог.

«[Чтобы ребёнок] захотел это питание и не просто ел полезную пищу, а любил и просил. Конечно, хотим подключить к этому не только дом, родителей, ребёнка, но и подключить школы, детские сады, общественные детские организации», — отметила Доктор.

Нужно выстроить у ребенка режим дня и питания. Дать ему сбалансированный рацион. Многие родители не знают, как кормить ребенка, каким должен быть завтрак. Не знают, что рыбные котлеты два раза в неделю полезны и являются лучшим источником омега-3 жирных кислот.

Один из вариантов — возможность выбора. Каждое утро, когда ребёнок просыпается, он выбирает «рацион супергероя» или другого любимого персонажа. Ребенок выбирает, каким он хочет быть сегодня супергероем. По сути это игра и выбор картинки.

«Но внутри он выбирает правильный рацион. Мы не ставим перед ним тарелку и не говорим: „Ешь, это полезно“. Мы даем ему выбор из полезного. И таким образом ребенок вовлекается в нашу игру и по-другому воспринимает все эти рекомендации», — объясняет Доктор.

Далеко не во всех школах страны ученикам предлагают здоровое питание. Поэтому врач-диетолог дала рекомендации родителям по правильному завтраку. Это должны быть не традиционные хлопья, а сбалансированный завтрак, куда входит каша и яйцо. Режим питания нужно строить с самого раннего возраста.

Она посоветовала и игру, в которой можно научить соблюдать питьевой режим. Один из ее вариантов: предложить ребёнку каждый раз, когда он пьёт воду по графику, закрашивать частично стакан с водой. Полностью закрашенный стакан покажет, что дневная норма воды выпита.

Американская ассоциация педиатров рекомендует исключить из рациона ребёнка добавленный сахар до 5 лет. Можно также привлекать ребенка к покупке продуктов, чтобы он ходил в магазине с маленькой тележкой, выбирал еду и смотрел на состав, который родители, конечно же, могут объяснить.

Не лишним будет рассказать про то, что происходит с едой после того, как она попадает внутрь, как работают витамины и другие полезные элементы.

Новый год — это атмосфера, а не конфеты

Также Доктор рекомендует исключить сладкие подарки, которые принято дарить на Новый год. Она рекомендует заменить их на игрушки, потому что это огромное количество сахара за короткое время. А ведь большая часть детских праздников связана именно со сладким и тортами.

«Ребенок радуется не атмосфере, не компании, а именно радуется пищевому восприятию. И заменить на подарки не стоит больших денег, сразу говорю. Это прекрасно воспринимается детьми — мы делали опрос и 10 из 10 детей хотят игрушку вместо мешка не всегда вкусных конфет», — рассказала Доктор.

Если у нездоровую пищу продвигают в помощью агрессивного маркетинга, то брокколи на пару никто не рекламирует. Поэтому, говорит врач-диетолог, необходимо поставить что-то в противовес этой пище. Продвигать и доказывать полезность продуктов. И в этом должны принимать участие также и школы.