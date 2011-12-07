Курение может привести к болезни, которая не дает дышать

О хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) мы поговорили с ведущим врачом-пульмонологом городского пульмонологического центра ГКБ № 16 Алиной Бурчагиной. — Что представляет собой ХОБЛ? Каковы симптомы этого заболевания?— Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это прогрессирующее, угрожающее жизни заболевание легких, вызывающее одышку (изначально при физической нагрузке), имеющее предрасположенность к обострению и тяжелому течению. При ХОБЛ легкое перестает работать, усваивать кислород и снабжать им организм. Самые главные, первые симптомы ХОБЛ — это кашель и одышка. Но, к сожалению, часто к нам приходят пациенты с запущенными случаями заболевания. Таким сложно выполнять даже самые обычные повседневные действия — заправлять постель, надевать носки, обувь. Возникает одышка, появляется чувство нехватки воздуха, а также какие-то посторонние звуки при дыхании. — Заболевание представляет угрозу для жизни?— Да. При его прогрессировании развивается дыхательная недостаточность. При тяжелой форме ХОБЛ она приводит к летальному исходу. Это заболевание неизлечимо. И если ХОБЛ диагностирована на поздней стадии, она, к сожалению, приводит к смерти. Вот почему мы и призываем пациентов как можно раньше обращать внимание на ХОБЛ и придерживаться всех рекомендаций врача! Если ХОБЛ диагностируется на ранней стадии развития, в дальнейшем человек может жить нормальной, полноценной жизнью. Однако многое здесь зависит и от самого пациента. В 99 процентах случаев успех лечения определяется тем, откажется он от курения или нет, то есть убирается ли главная причина ХОБЛ. Если человек продолжает курить, пусть даже в меньшей мере, мы не можем взять под контроль это заболевание. Если же на ранней стадии ХОБЛ человек полностью бросает курить и следует всем рекомендациям врача, то в дальнейшем заболевание уже активно не прогрессирует. — А разве бывают случаи, когда человек, зная о том, что у него ХОБЛ, продолжает курить?— Да, и таких пациентов очень много. Некоторые даже при тяжелой форме ХОБЛ никак не могут отказаться от курения. — ХОБЛ может маскироваться под другие заболевания?— Почти 90 процентов наших пациентов с этим заболеванием до выставления диагноза долгое время (два года и более) лечатся от хронического бронхита. А потом, когда процесс затягивается и пациенту становится все хуже и хуже, проводят более серьезные обследования. И уже появляется подозрение на ХОБЛ либо вообще диагностируется это заболевание. — В чем причины ХОБЛ?— Это заболевание вызывается вдыханием токсических веществ. На первом месте среди его причин курение. Поэтому этим заболеванием чаще страдают мужчины. Риску развития ХОБЛ подвержены также люди, занятые на вредных производствах.— Часто ли встречается ХОБЛ?— Как врач, ведущий амбулаторный прием, могу сказать, что у 10 из 25 моих пациентов именно ХОБЛ в той или иной степени тяжести.— Люди какого возраста чаще страдают от заболевания?— Это, как правило, люди старше 40 лет.— Как лечится это заболевание?— Главное средство лечения — бронхолитики. Это ингаляторы, которые расширяют поврежденные бронхи и дают возможность пациенту дышать легче и проще. Для того чтобы лучше выходила мокрота, периодически применяются отхаркивающие препараты. — Какова профилактика ХОБЛ?— Для начала мы рекомендуем пройти обследование ФВД (функции внешнего дыхания). Оно показывает проходимость бронхов и позволяет выявить начальную стадию ХОБЛ. В норме показатель должен составлять от 80 до 100 процентов. Если проходимость бронхов ниже 80 процентов, мы предупреждаем пациента, что у него начинаются проблемы с легкими и важно предотвратить дальнейшее развитие заболевания. При ФВД пациент дует в специальную трубочку, делая глубокий вдох и резкий выдох. Компьютер анализирует объем легких, скорость вдоха и выдоха, а затем выдает кривую, показывающую работу легких.