В Казани врачи в экстренном порядке прооперировали девушку с опухолью лёгких: операция прошла успешно

В Казани заведующий торакальным отделением №2 РКБ Евгений Тришин вместе с командой врачей срочно прооперировали девушку, у которой был диагностирован карциноид – опухоль на лёгком, которая позднее могла бы перерасти в раковую, сообщили в пресс-службе больницы.

История болезни 19-летней девушки началось ещё в 2018 году, когда после ежегодной флюорографии ей диагностировали пневмонию. Тогда ей был прописан курс антибиотиков, после которого на рентгеновском снимке были видны рубцы.

Далее в течении двух лет болезнь повторялась, но уже с более выраженными симптомами – кровяной кашель и температура до 39 градусов. Даже госпитализация смогла только временно излечить её. Врачи уже успели поставить диагноз «коронавирус», но хоть и пациентка поправлялась быстро, кашель и хрипы всё равно оставались.

Девушка несколько месяцев сама искала причины своего состояния, и только после того, как она отправилась на КТ, причина была выявлена – в лёгких была опухоль. Её сразу госпитализировали в РКБ, и помимо того, что нужно было готовиться к срочной операции, параллельно она сдавала сессию в ветеринарной академии. Все экзамены и зачёты были успешно закрыты.

Врачи РКБ рассказали, что 1 июня Алине сделали бронхоскопию — забрали кусочек опухоли, чтобы на гистологии определить, рак это или нет. И после анализа был поставлен диагноз – это оказался карциноид, опухоль, которая позднее могла переродиться в агрессивный рак, и тогда девушку уже было не спасти, добавили доктора.

Операция по удалению опухоли закончилась менее чем через 2 часа, и через несколько дней Алину благополучно отправили домой.