В Татарстане зафиксировано 40 новых случаев COVID-19 за сутки, из которых 37 – контактные, и 3 – завозные.

Госпитализировано 16 человек, направлено на домашнее лечение – 24 человека.

География новых заболеваний выгляди так: Казань – 12 человек, . Набережные Челны – 14 человек, Азнакаевский район – 2, Верхнеуслонский – 1, Елабужский – 2, Заинский – 1, Мензелинский – 2, Нижнекамский – 2, Тукаевский – 2, Чистопольский – 2 человека.

По состоянию на 4 июля в Татарстане зарегистрировано 22 598 случаев COVID-19.

За весь период выздоровело 20 305 человек, за минувшие сутки – 8 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.