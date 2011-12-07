Прирост COVID-19 за сутки составил 50 новых случаев заражения

Врачи Татарстана подтвердили заболевание коронавирусом еще у 50 человек.

По сообщению пресс-службы Минздрава РТ, в республике по состоянию на 4 августа текущего года зарегистрирован 24 131 случай COVID-19.

Выздоровело за весь период 21 391 человек, 52 из них за минувшие сутки. Скончалось за время в республике от этого диагноза 623 татарстанца.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.