Прирост COVID-19 за сутки составил 50 новых случаев заражения

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Врачи Татарстана подтвердили заболевание коронавирусом еще у 50 человек.
По сообщению пресс-службы Минздрава РТ, в республике по состоянию на 4 августа текущего года зарегистрирован 24 131 случай COVID-19.
Выздоровело за весь период 21 391 человек, 52 из них за минувшие сутки. Скончалось за время в республике от этого диагноза 623 татарстанца.
Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.