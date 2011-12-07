В Казани на Баумана пройдет день бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию

В Казани на центральной улице Баумана пройдет мероприятие по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Пункты будут размещаться около входов в метро на Баумана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Медики будут принимать желающих с 12 дня до 6 вечера. Также на мероприятии ожидаются просветительские лекции о мерах защиты против инфекции.

Мобильный пункт посетит Набережные Челны и Нижнекамск 10 августа. Подробную информацию можно узнать на сайте Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.