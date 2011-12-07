Осень - сезон чихающих и кашляющих

Об острых респираторных заболеваниях рассказывает врач-педиатр, к.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней КГМА филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Светлана Моисеева. - Наступает сезон ОРЗ, возбудителями которых являются острые респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп, реже - бактерии. - Клиническая картина зависит от возбудителя инфекции?- Существует более 200 видов вирусов, вызывающих ОРВИ. Клинически наиболее значимыми заболеваниями являются грипп, парагрипп, инфекции, вызванные РС-вирусами (респираторно-синцитиальные), риновирусами, аденовирусами, а также коронавирусами. Все они схожи по проявлению клинической картины, так как у них единые патогенетические механизмы. Как правило, на первый план выходят лихорадочно-интоксикационный (ЛИС) и катарально-респираторный синдромы (КРС), на основании выраженности которых оценивается степень тяжести инфекционного процесса. - Объясните подробнее, что такое лихорадочно-интоксикационный синдром.- Лихорадочно-интоксикационный синдром проявляется повышением температуры (лихорадка). Его анализируют по различным параметрам: скорость развития, высота подъема температуры, длительность лихорадки, скорость снижения температуры и др. ЛИС также проявляется в виде слабости (в том числе мышечной слабости после физических нагрузок), которая имеет градацию (от утомляемости до лежачего положения с затруднением активных движений). Головные боли свидетельствуют о поражении центральной нервной системы (менингеальный синдром, нарушение сознания, бред и др.). Могут наблюдаться нарушения со стороны вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой системы (колебания частоты сердечных сокращений, изменение артериального давления) и другие симптомы, на которые необходимо обратить внимание при осмотре пациента. Все показатели учитываются врачом при определении тяжести состояния больного и дифференциальной диагностике.- Как проявляется катарально-респираторный синдром?- Для катарально-респираторного синдрома характерно воспаление слизистой оболочки дыхательных путей с гиперпродукцией секрета. При воспалении слизистой оболочки выше голосовых связок возникают симптомы ринита, фарингита, тонзиллита.Если воспалена слизистая ниже, проявления будут в виде ларингита, трахеита, эпиглоттита, бронхита и пневмонии. Хотя все респираторные вирусы вызывают заболевания со сходной клинической картиной, есть характерные особенности, которые позволяют с высокой долей вероятности предположить этиологию заболевания.- Что нужно делать больному с указанными симптомами?- При острых респираторных заболеваниях необходимо своевременно обратиться к врачу. Доктор тщательно и объективно проведет осмотр больного, проанализирует его жалобы. Возможно, назначит более детальное и развернутое обследование, которое включит в себя дополнительные методы, такие как анализы крови, мочи и лучевые методы диагностики.