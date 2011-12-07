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Могильщики Казани отказываются хоронить погибших от коронавируса

Сейчас процедура захоронений скончавшихся от COVID-19 изменилась.

Могильщики Казани отказываются хоронить погибших от коронавируса, из-за чего многие ритуальные компании перестали оказывать такую услугу. Об этом «КВ» рассказал собственный источник в ритуальном бизнесе.

По его словам, сейчас сотрудники похоронных бюро отказываются хоронить людей, погибших от коронавируса и не принимают подобные заказы. Кроме того, сейчас организацией похоронами людей, скончавшихся от COVID-19, в большинстве случаев занимаются представители морга. Это объясняется правилами безопасности, поскольку захоронение людей, погибших от ковида, должно осуществляться в строгом соответствии с определенными требованиями.

Также изменилась и процедура захоронений. Если в самом начале пандемии людей, скончавшихся от коронавируса, хоронили в полиэтиленовых пакетах, а позже и в закрытых гробах, то сейчас это необязательное условие. Поскольку появился специальный раствор, дезинфицирующий тело.

Риск заразиться в таком случае минимален, однако желающим проститься все равно не рекомендуется находиться в одном помещении с телом. Но родственники погибшего также могут выбрать закрытый гроб, отметил собеседник издания.

КВ
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