За сутки в Татарстане выявили еще 70 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Татарстане выявили 70 новых случаев COVID-19. При этом только два из них завозные, остальные 68 человек заразились ковидом при контакте с больным человеком. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше всего заболевших в Казани — 34 человека, на втором месте по числу заразившихся — Набережные Челны, где выявили 14 новых случаев. Замыкает тройку лидеров по количеству заболевших Нижнекамский район с 6 заболевшими.

В Тукаевском районе COVID-19 заразились три человека. В Алькеевском и Елабужском районах — по два заболевших. В Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Новошешминском и Нурлатском — по одному случаю заражения COVID-19.

Всего в Татарстане зарегистрирован 27 331 случай заболевания коронавирусом. За весь период выздоровело 23 358 человек, в том числе 27 за минувшие сутки.

Сейчас в республике вакцину против COVID-19 сделали 1 088 887 человек. Прирост составил 3 110, из них 953 968 получили вторую прививку.