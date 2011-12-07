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За сутки в Татарстане выявили еще 70 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего заболевших в Казани — 34 человека.

За сутки в Татарстане выявили 70 новых случаев COVID-19. При этом только два из них завозные, остальные 68 человек заразились ковидом при контакте с больным человеком. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Больше всего заболевших в Казани — 34 человека, на втором месте по числу заразившихся — Набережные Челны, где выявили 14 новых случаев. Замыкает тройку лидеров по количеству заболевших Нижнекамский район с 6 заболевшими. 

В Тукаевском районе COVID-19 заразились три человека. В Алькеевском и Елабужском районах — по два заболевших. В Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Новошешминском и Нурлатском — по одному случаю заражения COVID-19. 

Всего в Татарстане зарегистрирован 27 331 случай заболевания коронавирусом. За весь период выздоровело 23 358 человек, в том числе 27 за минувшие сутки. 

Сейчас в республике вакцину против COVID-19 сделали 1 088 887 человек. Прирост составил 3 110, из них 953 968 получили вторую прививку.

КВ
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